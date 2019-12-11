Законопроект об особом статусе Донбасса планируется принять завтра в целом - нардеп

По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, предполагается внести лишь одно изменение - продлить действие ранее принятого закона на один год.

Предлагается завтра на пленарном заседании Верховной Рады принять одновременно в первом чтении и в целом законопроект об особенностях самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Он отметил, что предполагается внести лишь одно изменение - продлить действие ранее принятого на один год.

По его словам, сейчас состоится заседание комитета, который должен принять решение, которое откроет возможность завтра рассмотреть данный законопроект.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2569).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, действие которого истекает 31 декабря 2019 года будет продлен на год в действующей редакции. Глава государства заявил, что "формула Штайнмайера" пока не будет закрепляться в этом законе.