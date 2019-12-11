Рада в четверг рассмотрит продление особого статуса Донбасса

Сегодня документ обсудит профильный комитет парламента.

Верховная Рада соберется на заседание в четверг, 12 декабря, чтобы рассмотреть законопроект о продлении закона об особом статусе оккупированных районов Донбасса.

Информация о завтрашнем заседании размещена на сайте парламента.

Утреннее пленарное заседание традиционно начнется в 10 часов. Как уточнила "РБК-Украина" нардеп от Слуги народа Ирина Верещук, на повестке дня будет именно этот законопроект.

"Это будет закон об особом статусе, а особенно его пролонгация. Потому что мы говорим, что нет времени на новый закон и внесение кардинальных изменений к концу года. А с Нового года спокойно садимся и будем нарабатывать или новый или внесение изменений в уже существующий", - пояснила она.

Глава фракции СН Давид Арахамия уточнил в Facebook, что в документе изменена лишь дата. "Суть нашего законопроекта: в первой статье существующего закона об особом статусе меняется 2019 на 2020 год", - написал он.

В пресс-службе комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сообщили, что сегодня на заседании депутаты рассмотрят этот проект закона.

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Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2569). Авторами законопроекта являются председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.