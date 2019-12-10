Зрады не произошло: после встречи «норманской четверки» закончилась акция протеста у Офиса президента

Ночью участники акции «Высадка на Банковой» разошлись.

Акция «Высадка на Банковой» возле Офиса президента в Киеве закончилась после парижской встречи «нормандской четверки».

В ТСН сюжете показали безлюдную по состоянию на 5.00 10 декабря территорию на улице Банковой, где находится Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Так, ночью активисты разошлись, на улице остались лишь единичные плакаты, несколько маленьких палаток и сотрудники Нацполиции, которые следят за правопорядком.

«Измены не произошло - первая реакция в Украине на вчерашние переговоры в «нормандском формате» в Париже», - говорится в комментарии к сюжету.

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Как сообщал УНИАН, приуроченная к саммиту «нормандской четверки» 9 декабря в Париже акция «Высадка на Банковой» началась 8 декабря, несколько ее участников провели под Офисом президента всю ночь. Организаторы акции заявили о намерении находиться возле ОПУ как минимум до объявления результатов саммита. Таким образом они хотели предупредить украинские власти о недопустимости капитулянтских решений в рамках «нормандского саммита».