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Встреча Зеленского и Меркель в Париже завершилась

18:14, 09 декабря 2019
Политика
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Меркель и Зеленский поговорили с глазу на глаз / фото УНИАН

В Париже, где проходит нормандский саммит, завершилась двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с федеральным Канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сообщается, что сейчас четыре лидера соберутся на переговоры в «Нормандском формате».

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Сегодня запланированы двусторонние встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом России Владимиром Путиным, а также встреча четырех лидеров. Позже запланирована пресс-конференция по результатам переговоров в Нормандском формате.

Напомним, в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.

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Теги: #Меркель#Париж#Макрон