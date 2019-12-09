Сразу после встречи с Макроном Зеленский встретился с Меркель

Зеленский позднее встретится в Париже и с Путиным.

В Париже в рамках нормандского саммита началась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса Президента Украины.

До этого в Офисе сообщили о завершении встречи Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Макрон как лидер принимающей стороны, ознакомил Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров.

Сегодня запланированы двусторонние встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом России Владимиром Путиным, а также встреча четырех лидеров. Позже запланирована пресс-конференция по результатам переговоров в Нормандском формате.

Напомним, в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.