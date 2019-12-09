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В Париже началась встреча нормандской четверки (фото)

18:21, 09 декабря 2019
Политика
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Участники "нормандской четверки" за столом переговоров / REUTERS

В Париже началась встреча лидеров стран нормандской четверки - Владимира Зеленского (Украина), Владимира Путина (РФ), Ангелы Меркель (Германия) и Эммануэля Макрона (Франция).

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Нормандский саммит в Париже стал для Зеленского первой личной встречей с Путиным с момента избрания президентом Украины.

Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поднять вопросы возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.

После саммита «нормандской четверки» в Париже состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

За всеми подробностями встречи нормандской четверки следите в обновляемой трансляции УНИАН. 

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Новость в сюжете: Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже
Теги: #Путин#нормандская четверка#Владимир Зеленский