В Париже началась встреча нормандской четверки (фото)
В Париже началась встреча лидеров стран нормандской четверки - Владимира Зеленского (Украина), Владимира Путина (РФ), Ангелы Меркель (Германия) и Эммануэля Макрона (Франция).
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Нормандский саммит в Париже стал для Зеленского первой личной встречей с Путиным с момента избрания президентом Украины.
Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поднять вопросы возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.
После саммита «нормандской четверки» в Париже состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
За всеми подробностями встречи нормандской четверки следите в обновляемой трансляции УНИАН.