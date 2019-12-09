В МИД Германии заявили, что нет оснований менять санкционный режим ЕС против России

Глава МИД Германии заявляет, что вклад России с целью урегулирования ситуации является ключом к улучшению отношений между ЕС и Россией.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявляет, что на сегодняшний день нет оснований менять санкционный режим Евросоюза против Российской Федерации.

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Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Германии в Twitter.

«Вклад России в поиск мира в Украине имеет ключевое значения к улучшению отношений ЕС-Россия. Люди на востоке Украины ждут слишком долго мира. Пока нет оснований менять санкционный режим ЕС», - подчеркнул Маас.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе.

Ранее Макрон заявил, что выступает за развитие диалога с Россией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине. Президент Франции хочет «придать новый импульс» диалогу с РФ с целью поддержания мира и стабильности в Европе. Также Макрон назвал общим врагом для НАТО терроризм, а не Россию.