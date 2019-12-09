В МИД Германии заявили, что нет оснований менять санкционный режим ЕС против России
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявляет, что на сегодняшний день нет оснований менять санкционный режим Евросоюза против Российской Федерации.
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Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Германии в Twitter.
«Вклад России в поиск мира в Украине имеет ключевое значения к улучшению отношений ЕС-Россия. Люди на востоке Украины ждут слишком долго мира. Пока нет оснований менять санкционный режим ЕС», - подчеркнул Маас.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе.
Ранее Макрон заявил, что выступает за развитие диалога с Россией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине. Президент Франции хочет «придать новый импульс» диалогу с РФ с целью поддержания мира и стабильности в Европе. Также Макрон назвал общим врагом для НАТО терроризм, а не Россию.