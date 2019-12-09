В «Слуге народа» убеждены, что России также необходим мир на Донбассе

По мнению Ясько, мирный процесс на Донбассе реально возможен только в рамках законных требований Украины о проведении выборов в органы местного самоуправления в ОРДЛО украинской ЦИК, разоружение боевиков, правосудие для подозреваемых в военных преступлениях.

Народный депутат от "Слуги народа", председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько убеждена, что Россия из-за санкций стран Запада и большие финансовые, военные и имиджевые потери после организации "гибридной" войны на Донбассе также заинтересована в установлении мира в этом регионе.

Такое мнение она высказала в Facebook.

"Сегодня нас ожидает, пожалуй, самое важное внешнеполитическое событие года – саммит в "нормандском формате" в Париже. Практически полгода команда президента Зеленского неутомимо работала, чтобы достичь результата. И сейчас очень важно сохранять спокойствие и выдержку. На переговорах в Париже представители Украины во главе с главой государства будут руководствоваться национальными интересами Украины", - заявила она.

По словам Ясько, они очень простые – сохранение жизней украинских граждан, возвращения неподконтрольных территорий и наш цивилизационный выбор.

"Со времени последней встречи лидеров государств "нормандской четверки" прошло много времени – более трех лет. Много чего изменилось. Не изменилось одно: война на востоке Украины продолжается, мы теряем наших защитников, этот край и дальше чрезвычайно милитаризованный и находится в зоне экономического кризиса и приближается к экологической катастрофе", - отметила депутат.

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Ясько подчеркнула, что Украина хочет мира. «Впрочем, - написала она, - у нас есть свои предложения, условия и красные линии, которые были публично объявлены участниками переговоров - президентом, представителями его Офиса, министром иностранных дел. Красные линии не противоречат Минским соглашениям, международному праву и здравому смыслу: напротив, мы считаем, что только в рамках наших законных требований, как-то проведение выборов в органы местного самоуправления в ОРДЛО украинской ЦИК, разоружение боевиков, правосудие для подозреваемых в военных преступлениях, - мирный процесс реально возможен».

По убеждению Ясько, мир на востоке Украины нужен также другим странам «нормандской четверки». «Прежде всего, это касается России. Дело не только в санкциях, которые, напоминаю, привязаны к Минским соглашениям. Организация гибридной войны - это большие финансовые, военные и имиджевые потери для РФ. Нам это противостояние также стоит очень дорого, но мы знаем, для чего боремся - за свободу, независимость и европейское будущее», - подчеркнула она.

«Во время встречи в Париже мы хотим объяснить Путину и его команде, что украинская власть и украинский народ имеют ценности, которыми не готовы уступаться. Наша задача - перевести борьбу за наши территории и наших людей за стол переговоров и выиграть эту борьбу», - отметила депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе.

Зеленский на переговорах в Париже намерен в первую очередь поставить вопрос возвращения пленных, прекращения огня и вывод бандформирований с территории Донбасса.