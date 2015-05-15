В Конституционную комиссию не поступали предложения от "ЛНР" и "ДНР" относительно изменений в Основной Закон- Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады, председатель Конституционной комиссии Владимир Гройсман на брифинге.

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"На сегодняшний день официальных предложений Конституционная комиссия не получала", - сказал он, отвечая на вопрос по этому поводу.

Ранее УНИАН сообщал, что террористические организации "ДНР" и "ЛНР" представили свои предложения по изменению Конституции Украины.