В Конституционную комиссию не поступали предложения от "ЛНР" и "ДНР" относительно изменений в Основной Закон- Гройсман

16:28, 15 мая 2015
Политика
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Предложения так называемых "ДНР" и "ЛНР" о внесении изменений в Основной Закон Украины официально в Конституционную комиссию на сегодняшний день не поступали.

Боевики не направляли Конституционной комиссии своих предложенй по изменениям в Основеной закон / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады, председатель Конституционной комиссии Владимир Гройсман на брифинге.

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"На сегодняшний день официальных предложений Конституционная комиссия не получала", - сказал он, отвечая на вопрос по этому поводу.

Ранее УНИАН сообщал, что террористические организации "ДНР" и "ЛНР" представили свои предложения по изменению Конституции Украины.

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