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В Верховной Раде создана депутатская группа "Доверие"

10:41, 06 декабря 2019
Политика
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В Раде создана новая депутатская группа \ УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде Украины 9-го созыва депутатской группы "Доверие", в состав которой вошли 17 народных депутатов", - сказал он.

По словам Разумкова, председателем группы избран Олег Кулинич (внефракционный), его заместителем - Валерий Лунченко (внефракционный).

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Теги: #Верховная Рада