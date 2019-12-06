В группу вошли 17 депутатов.

В Верховной Раде создана депутатская группа "Доверие".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде Украины 9-го созыва депутатской группы "Доверие", в состав которой вошли 17 народных депутатов", - сказал он.

По словам Разумкова, председателем группы избран Олег Кулинич (внефракционный), его заместителем - Валерий Лунченко (внефракционный).