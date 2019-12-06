В Верховной Раде создана депутатская группа "Доверие"
10:41, 06 декабря 2019Политика
98 0
В группу вошли 17 депутатов.
В Раде создана новая депутатская группа \ УНИАН
В Верховной Раде создана депутатская группа "Доверие".
Читайте такжеВятрович принес присягу народного депутата Украины
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил председатель парламента Дмитрий Разумков.
"Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде Украины 9-го созыва депутатской группы "Доверие", в состав которой вошли 17 народных депутатов", - сказал он.
По словам Разумкова, председателем группы избран Олег Кулинич (внефракционный), его заместителем - Валерий Лунченко (внефракционный).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter