Разумков заявил, что представления на Порошенко от ГПУ в Раде нет

Спикер напомнил, что неприкосновенность в 2020 году будет снята со всех депутатов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что к нему не поступало представление от генпрокурора о лишении неприкосновенности пятого президента, нардепа Петра Порошенко.

Об этом Разумков рассказал в интервью НВ.

Он напомнил, что со всех депутатов в начале 2020 года будет снята неприкосновенность. Уточнить, будет ли отдельное голосование по Порошенко, спикер не смог.

"Я же не генпрокурор, я - председатель ВР. Ходатайство на снятие депутатской неприкосновенности, задержание, аресты - сугубо прерогатива генпрокурора. По состоянию на сегодня таких обращений от него к нам не поступало", - пояснил он.

Читайте такжеГБР обнародовало полный перечень производств, в которых фигурирует Порошенко

Как сообщал УНИАН, в ГБР уже анонсировали второе подозрение для Порошенко. 18 ноября ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко в деле о возможном влиянии на конкурс по отбору кандидатов в Высший совет правосудия.