Зеленский готов продлить "особый статус" Донбасса после "нормандского саммита" - Ермак

В начале 2020 года закон могут изменить, допускает помощник президента.

Президент Украины Владимир Зеленский будет готов внести в парламент законопроект о продлении действующего закона об "особом статусе" Донбасса по результатам "нормандской встречи".

Об этом сообщил помощник президента Андрей Ермак, пишут "Новости Донбасса".

"По результатам саммита в Париже, подчеркиваю, это будет зависеть от результатов саммита - президент будет готов внести на рассмотрение парламента законопроект по продолжению действия этого закона", - сообщил Ермак.

Он также отметил, что после Нового года украинская власть может изменить закон для имплементации "формулы Штайнмайера". Что касается самого закона, то, как пояснил Ермак, он вступит в силу на постоянной основе только после подтверждения ОБСЕ законности местных выборов в ОРДЛО.

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При этом помощник Зеленского подчеркнул, что выборы на оккупированной части Донбасса возможны при отсутствии там иностранных войск или нелегальных вооруженных групп, а также при полном контроле Украины над границей с Россией.

Как сообщал УНИАН, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что после "нормандской встречи" будут разрабатывать новый закон об "особом статусе" Донбасса.