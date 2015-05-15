Яценюк провел в Киеве переговоры с Нуланд

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина

Ключевыми темами переговоров были вопросы преодоления российской агрессии и выполнения Минских договоренностей, реализации экономических реформ и борьбы с коррупцией, а также помощь со стороны США в этих процессах.

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Арсений Яценюк и Виктория Нуланд обсудили состояние выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом, а также подготовку до начала применения зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом с 1 января 2016 года.

Еще одной важной темой встречи было сотрудничество в расследованиях в отношении выводимых за рубеж незаконных состояний бывших украинских чиновников.