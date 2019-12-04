"Очень приятный человек": российская пропагандистка Скабеева дозвонилась до Зеленского

Зеленский не захотел общаться с пропагандистской, сославшись на работу.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева дозвонилась до Владимира Зеленского, однако президент Украины не захотел с ней общаться.

Запись телефонного разговора была показана в эфире телеканала «Россия 1».

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«Вас беспокоит Ольга Скабеева. Простите, ради Бога, что я вас отвлекаю» - успела сказать Скабеева.

В ответ Зеленский не захотел общаться с пропагандистской, сославшись на работу.

«Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что случилось и произошло. Но так как у вас, я так понимаю, ничего не случилось и не произошло – ни с вашими близкими, ни с родными – я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами», — отметил Зеленский.

После трансляции видео в эфире Скабеева назвала Зеленского очень приятным в общении человеком.

«Вот такой у нас состоялся «Нормандский формат». Но при этом, страшно деликатный, весьма тактичный и очень приятный в общении человек», - заявила в эфире Скабеева.