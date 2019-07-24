В Станице Луганской заметили мужа российской пропагандистки Скабеевой

Евгений Попов был в составе съемочной группы, которая появилась сразу после того, как пророссийские боевики запретили украинским специалистам обследовать аварийные конструкции моста.

Супруг российской пропагандистки Ольги Скабеевой приехал в Станице Луганской Луганской области снимать процесс демонтажа моста. Читайте такжеС начала суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

По его словам, журналист канала "Россия 1" Евгений Попов был в составе съемочной группы, которая появилась сразу после того, как пророссийские боевики запретили украинским специалистам обследовать аварийные конструкции моста.

«Демонтаж бетонных сооружений между КПВВ Станица Луганская и разрушенным мостом происходит под пристальным наблюдением камеры российского пропагандиста с канала Россия 1 Евгения Попова. Более известного, как муж и партнер ведущей программы 60 минут Ольги Скабеевой», - заявил Клименко.

Как сообщал УНИАН, 24 июля боевики не допустили украинских специалистов к обследованию разрушенной части моста в Станице Луганской.

Президент Владимир Зеленский пообещал 8 июля, что строительство моста в Станице Луганской начнется через восемь дней и завершится через месяц.