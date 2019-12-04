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Зеркаль официально уволили из МИД

14:34, 04 декабря 2019
Политика
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REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Как сообщал УНИАН, 21 августа 2014 года Кабинет министров назначил Зеркаль заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. Она представляла интересы Украины в международных судах при рассмотрении исков к России.

28 ноября Зеркаль написала на имя премьер-министра Алексея Гончарука заявление об отставке по собственному желанию.

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Теги: #Зеркаль#МИД Украины