Зеркаль официально уволили из МИД
14:34, 04 декабря 2019Политика
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28 ноября Зеркаль написала на имя премьер-министра заявление об отставке по собственному желанию.
REUTERS
Кабинет министров уволил Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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Как сообщал УНИАН, 21 августа 2014 года Кабинет министров назначил Зеркаль заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. Она представляла интересы Украины в международных судах при рассмотрении исков к России.
28 ноября Зеркаль написала на имя премьер-министра Алексея Гончарука заявление об отставке по собственному желанию.
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