Арахамия выступил за личную встречу Зеленского с Путиным

Такая встреча может пройти в рамках "нормандского саммита" в Париже.

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия высказался за встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным с глазу на глаз.

Об этом Арахамия заявил журналистам в кулуарах парламента.

"Я считаю, что да... Президент готов к этому, он готовится. Он будет готовиться всю неделю. Я думаю, что он очень-очень сильно подготовлен", - отметил депутат.

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Арахамия также заверил, что сдачи украинских интересов в ходе "нормандской встречи" не будет.

Ранее стало известно, что Зеленский обсудит "нормандский саммит" с членами Совета нацбезопасности и обороны. Сама встреча лидеров четырех стран запланирована на 9 декабря в Париже.