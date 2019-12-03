"Я так решил": Арахамия объяснил увольнение Соломчука с должности замглавы фракции "СН"

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия отметил, что не очень доволен работой депутата Дмитрия Соломчука.

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия объяснил причины увольнения народного депутата Дмитрия Соломчука с должности заместителя председателя фракции.

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Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос УНИАН относительно причин увольнения Соломчука.

“Я так решил. Я же имею право, как руководитель, сам себе заместителей назначать и увольнять”, - сказал депутат.

На уточняющий вопрос, возникла ли какая-то ситуация, которая привела к увольнению Соломчука, Арахамия заверил, что “ничего такого не случилось”.

“Просто я не очень доволен его работой. И мы решили оптимизировать количество: у нас 15 групп, решили сделать 14”, - отметил председатель фракции.

Арахамия добавил, что на место Соломчука никого не будут назначать, а депутатов из группы, которую он возглавлял, распределят в другие группы.

“Просто очень трудно, когда 15 человек”, - констатировал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, на заседании парламента председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков проинформировал, что Соломчука уволен с должности заместителя председателя фракции «Слуга народа».