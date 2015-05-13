Порошенко: Украина настаивает на отводе тяжелой техники и демилитаризации Широкиного

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении президента Украины Петра Порошенко для СМИ во время визита в Германию.

«Мы также настаиваем на безусловном выполнении пункта (Минских соглашений) об отводе тяжелой техники и артиллерии, о демилитаризации Широкино. Мы с госпожой канцлером убедили это сделать во время телефонного разговора в «нормандском формате» и получили четкое обязательство и гарантии того, что в Широкино, в Донецком аэропорту и в 10 пунктах вдоль линии соприкосновения, где проходят наиболее ожесточенные противостояния, будут размещены постоянно действующие посты ОБСЕ, Широкино и другие зоны будут демилитаризованы. Это будет способствовать деэскалации», - заявил президент.

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При этом он констатировал, что власти пока не видит прогресса в этом вопросе.

«Я хочу только поддержать заявление ОБСЕ, которое сегодня сделал Александр Хуг, заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, где он четко отметил, что все политические процессы, все экономические процессы, все процессы, которые требуют решения, в том числе в гуманитарной плоскости, должны быть начаты только тогда, когда мы обеспечим твердое прекращении огня, гарантированный отвод тяжелой техники и артиллерии, освобождение заложников, возможность инспекторам ОБСЕ проверять все без исключения пункты хранения техники и артиллерии, которая была отведена, обеспечить контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы, а также прекратить, наконец, поставки боевикам российского оружия и пересечение границы регулярными частями российской армии», - сказал Порошенко.

Он сообщил, что переговоры с канцлером ФРГ будут посвящены в том числе и Минскому процессу, итогам ее визита в Москву.

«Уверены в том, что альтернативы Минску не существует. И я, как президент Украины, безусловно, настаиваю на мирном развитии процесса урегулирования агрессии на востоке Украины», - добавил Порошенко.

Справка УНИАН. Минскими договоренностям от 12 февраля предусмотрено прекращение огня на Донбассе с 15 февраля, а также отвод тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе.

С 00.00 15 февраля на Донбассе объявлено перемирие и режим прекращения огня, однако террористы постоянно нарушают режим «тишины».

В штабе АТО заявляют, что Украина осуществила четыре этапа отвода тяжелого вооружения, однако полностью не отводит технику от линии соприкосновения, пока не получит подтверждение отвода вооружений террористами.

Боевики также утверждают, что завершили отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, но украинские военные это отрицают, заявляя, что враг перегруппировывает силы.