Суд решил арестовать "крестного отца контрабанды" Альперина (видео)

Назначен залог в размере 70 миллионов гривень.

Высший антикоррупционный суд принял одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют «крестным отцом контрабанды», под стражу до 25 января 2020 года с возможностью залога в 70 млн гривень ($2,92 млн).

Об этом говорится в трансляции заседания, передает «Центр противодействия коррупции».

Прокуроры просили взять Альперина под стражу с залогом в 280 млн гривен ($11,69 млн).

Бизнесмена задержали 27 ноября, а 28 ноября он стал подозреваемым по делу. Действия Альперина, которого следствие считает организатором коррупционного преступления, квалифицировали по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса — «злоупотребление властью или служебным положением».

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября правоохранители задержали 10 человек, среди которых семеро сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства. Перед этим заместитель начальника Киевской городской таможни в Государственной фискальной службе Украины Сергей Тупальский заявил о проведении обысков у него дома.

По данным «Украинской правды», дело, в рамках которого правоохранители провели спецоперацию, связано с «одним из самых известных контрабандистов» Украины Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тыс. долл.

Кроме того, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал помочь с розыском одного из «крестных отцов контрабанды в Украине» Альперина.

27 ноября детективы НАБУ задержали Альперина. Бизнесмен приехал в офис САП на допрос, но там в холле его встретили представители НАБУ.

28 ноября детективы НАБУ сообщили Альперину о подозрении в организации коррупционной схемы на таможне, в результате которой государству нанесен ущерб на сумму более 77,7 млн грн.