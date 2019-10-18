Сокращение в Вооруженных Силах пока не планируется - Загороднюк

По словам министра, в 2020 году планируется направить большую часть средств на закупку нового вооружения.

В настоящее время сокращение в Вооруженных Силах Украины не планируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству.

На вопрос народного депутата Сергея Рахманина (фракция «Голос») по поводу предыдущих заявлений о поэтапном сокращении ВСУ, министр ответил: «Сокращение ВСУ пока мы не планируем».

Читайте такжеВ ВСУ вводят новые воинские звания

Загороднюк также сообщил, что в проекте бюджета на 2020 год на финансирование оборонной отрасли предусмотрено 136,6 млрд грн. Он уточнил, что «большая часть этого бюджета идет именно на модернизацию и закупку нового вооружения».

«Мы надеемся, что вы скоро увидите новый бюджет, и вы будете довольны теми процентами, которые выделяются на вооружение и военную технику», - отметил он и уточнил, что речь идет, в частности, и об иностранной военной технике.

Как сообщал УНИАН, ранее Андрей Загороднюк заявил, что Кабинет министров не намерен в 2020 году уменьшать расходы на оборону и всевозможные выплаты военнослужащим и ветеранам АТО.