ВР досрочно прекратила полномочия депутата Барны

12:27, 13 мая 2015
Политика
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Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Степана Барны.

Степан Барна / tv4.te.ua

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 263 народных депутата из 323 зарегистрированных в сессионном зале.

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Как известно, в апреле президент Украины Петр Порошенко назначил Барну на должностьпредседателя Тернопольской облгосадминистрации.

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