ВР досрочно прекратила полномочия депутата Барны

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Степана Барны.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 263 народных депутата из 323 зарегистрированных в сессионном зале. Читайте такжеСегодня Рада рассмотрит вопрос досрочного прекращения полномочий ряда депутатов (прямая трансляция) Как известно, в апреле президент Украины Петр Порошенко назначил Барну на должностьпредседателя Тернопольской облгосадминистрации.

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