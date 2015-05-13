ВР досрочно прекратила полномочия депутата Барны
12:27, 13 мая 2015Политика
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Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Степана Барны.
Степан Барна / tv4.te.ua
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 263 народных депутата из 323 зарегистрированных в сессионном зале.
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Как известно, в апреле президент Украины Петр Порошенко назначил Барну на должностьпредседателя Тернопольской облгосадминистрации.
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