Надежда Савченко озадачила сеть новым нарядом (фото)
17:44, 28 ноября 2019Политика
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Экс-народная избранница была среди гостей журналиста.
Савченко удивила сеть новым образом / facebook.com/sergonaumovich
Экс-нардеп Надежда Савченко пришла на день рождения украинского журналиста Дмитрия Гордона в непривычном образе.
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Соответствующее фото обнародовал правозащитник Сергей Наумович на своей странице в Facebook, чем вызвал ажиотаж, судя по комментариям.
Так, Савченко пришла на мероприятие в колготках телесного цвета с глянцевым блеском, черном платье с большим разрезом на бедре и черных туфлях на каблуках.
"У Нади колготки зачетные", "Хэллоуин продолжается?", "Максимальний треш", "Надя в платье?!", – отреагировали в сети.
Ранее бывший нардеп Верховной Рады Надежда Савченко удивила сеть необычной фотосессией на берегу моря.
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