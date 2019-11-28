Надежда Савченко озадачила сеть новым нарядом (фото)

Экс-народная избранница была среди гостей журналиста.

Экс-нардеп Надежда Савченко пришла на день рождения украинского журналиста Дмитрия Гордона в непривычном образе.

Читайте также"Умеете за*бывать": Надежда Савченко "послала" журналиста

Соответствующее фото обнародовал правозащитник Сергей Наумович на своей странице в Facebook, чем вызвал ажиотаж, судя по комментариям.

Так, Савченко пришла на мероприятие в колготках телесного цвета с глянцевым блеском, черном платье с большим разрезом на бедре и черных туфлях на каблуках.

"У Нади колготки зачетные", "Хэллоуин продолжается?", "Максимальний треш", "Надя в платье?!", – отреагировали в сети.

Ранее бывший нардеп Верховной Рады Надежда Савченко удивила сеть необычной фотосессией на берегу моря.