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Надежда Савченко озадачила сеть новым нарядом (фото)

17:44, 28 ноября 2019
Политика
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Савченко удивила сеть новым образом / facebook.com/sergonaumovich

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Соответствующее фото обнародовал правозащитник Сергей Наумович на своей странице в Facebook, чем вызвал ажиотаж, судя по комментариям.

Так, Савченко пришла на мероприятие в колготках телесного цвета с глянцевым блеском, черном платье с большим разрезом на бедре и черных туфлях на каблуках.

"У Нади колготки зачетные", "Хэллоуин продолжается?", "Максимальний треш", "Надя в платье?!", – отреагировали в сети.

Ранее бывший нардеп Верховной Рады Надежда Савченко удивила сеть необычной фотосессией на берегу моря.

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Теги: #фото#Надежда Савченко