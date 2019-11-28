"Все зависит от нормандской встречи": в "Слуге народа" рассказали о судьбе особого статуса ОРДЛО

Нардеп отметила, что сегодня существует несколько вариантов развития событий, но "все они будут зависеть, в частности, от 9 декабря".

Судьба закона об особом статусе Донбасса будет зависеть от результатов переговоров "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.

Об этом в эфире ObozTV заявила народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук. По ее словам, не исключен вариант, когда новый закон об особом статусе не примут, но при этом не продолжат и старый вариант.

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"Мы не знаем, чем завершится 9 декабря. Такое законодательство должно иметь стратегическую логику. Если его принимать, как в прошлые годы, делать фейковым, недействующим, мертворожденным, то для чего такие законы? Мы не можем дальше множить сущности, принимать тот самый закон и думать, что что-то изменится", – сказала Верещук.

По ее словам, сегодня существует несколько вариантов развития событий, но "все они будут зависеть, в частности, от 9 декабря".

"Мы можем начать разрабатывать новый закон, но в силу определенных обстоятельств пленарных недель до конца года осталось очень мало. Мы можем пролонгировать действующий, можем внести изменения в действующий мертворожденный", – перечислила депутат.

"Слуга народа" объяснила, почему новый закон об особом статусе Донбасса не был разработан заранее.

"На носу 9 декабря. Когда президент Зеленский говорил о том, что мы разработаем новый закон, мы надеялись, что в сентябре состоится встреча в "нормандском формате". Это было сказано еще летом. В сентябре не состоялась, в октябре, в ноябре. Теперь очень мало времени, чтобы разработать новый закон", – отметила она.

"После 9 декабря наступает 10-е. Остается до новогодних праздников реальных две недели. Из них, если не ошибаюсь, еще неделя работы. За пленарную неделю работы мы не сможем принять закон в первом и втором чтении – это невозможно физически. Мы остаемся перед дилеммой – пролонгировать действующий закон, или поспешно что-то делать, демонстрируя слабость... Я считаю, что это неправильно. Или внести изменения в действующий закон, но не только в части пролонгации, а тех изменений, которые мы хотели заложить, чтобы они действовали уже в следующем году", – рассказала Верещук.

На вопрос, возможен ли вариант, когда с января не будет вообще никакого закона об особом статусе Донбасса, нардеп ответила: "Возможен и такой вариант, а что делать? Не будет закона – будем дальше думать, пока не разработаем новый закон".