Скандальный заместитель Авакова в отпуске и с него на должность не вернется - Сюмар

Об этом в прямом эфире "Свободы слова" заявила народный депутат Виктория Сюмар, пишет Украинская правда.

"Я разговаривала с Чеботарем, когда эта история произошла: это не мое, дом не мой, этих людей мы не знаем и другие вещи. Как оказалось, это прямой его родственник. И эти вещи недопустимы. Я также считаю, что он должен подать в отставку", - сказала она.

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"Насколько мне известно, сейчас Чеботарь в отпуске. Но я думаю, что он с него не вернется на свой пост", - отметила Сюмар.

Как известно, возле дома Сергея Чеботаря в селе Лесники напали на съемочную группу телеканала ZIK.

Как утверждают журналисты, нападавшими оказались зять Чеботря Олег Полищук и его бизнес-патнер Сергей Гаврилко.