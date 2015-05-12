Норвегия предоставит Украине грант на сумму $26 миллионов
Правительства Украины и Норвегии подписали дополнения к межправительственному соглашению о поддержке украинского государственного бюджета, предусматривающие выделение гранта на общую сумму 200 млн норвежских крон (эквивалент 26 млн долл.)
Как передает корреспондент УНИАН, документ со стороны Украины был подписан министром финансов Натальей Яресько, со стороны Норвегии - министром иностранных дел Бьорге Бренде.
Как пояснила министр финансов, подписание дополнений к соглашению позволит привлечь в госбюджет Украины дополнительно 13 млн долл. и это увеличит общую сумму помощи госбюджету от Норвегии до 26 млн долл.
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«Предоставление этой помощи - еще одно доказательство того, что мир понимает, что Украина стала на путь реформ и изменений и уверенно шагает по этому пути», - сказала она.
Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года премьер-министр Украины Арсений Яценюк и премьер-министр Королевства Норвегия Эрна Солберг подписали межправительственное соглашение о предоставлении 13 млн долл. на поддержку государственного бюджета.
Как сообщал УНИАН ранее, Норвегия выделила 5 млн евро на гуманитарную помощь переселенцам из Донецкой и Луганской областей.