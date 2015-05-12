Норвегия предоставит Украине грант на сумму $26 миллионов

Как передает корреспондент УНИАН, документ со стороны Украины был подписан министром финансов Натальей Яресько, со стороны Норвегии - министром иностранных дел Бьорге Бренде.

Как пояснила министр финансов, подписание дополнений к соглашению позволит привлечь в госбюджет Украины дополнительно 13 млн долл. и это увеличит общую сумму помощи госбюджету от Норвегии до 26 млн долл.

Читайте такжеРоссия должна заплатить за нарушение территориальной целостности Украины - глава МИД Норвегии

«Предоставление этой помощи - еще одно доказательство того, что мир понимает, что Украина стала на путь реформ и изменений и уверенно шагает по этому пути», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года премьер-министр Украины Арсений Яценюк и премьер-министр Королевства Норвегия Эрна Солберг подписали межправительственное соглашение о предоставлении 13 млн долл. на поддержку государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН ранее, Норвегия выделила 5 млн евро на гуманитарную помощь переселенцам из Донецкой и Луганской областей.