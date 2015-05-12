Канада намерена выделить Украине более $30 млн для финансирования ряда программ – глава МИД Канады

Об этом сказал министр иностранных дел Канады Роберт Николсон в ходе встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

Читайте такжеРоссия должна заплатить за нарушение территориальной целостности Украины - глава МИД Норвегии

«Мне особенно приятно сообщить, что Канада выделяет дополнительный пакет помощи. Канада профинансирует программы по противодействию организованной преступности, программы поддержки малого и среднего бизнеса, а также для усиления атомной безопасности, – сказал Николсон. – Этот пакет включает 30 млн долл. (канадских долларов – УНИАН) на поддержку малого и среднего бизнеса, порядка 5 млн долл. на программы защиты границы, включая программы поставки оборудования для защиты границы, а также 3,5 млн долл. на программы электрификации, повышения безопасности атомных электростанций, а также на программы участия Канады в строительстве объекта «Укрытие».

Читайте такжеМы не признаем аннексию Крыма и действия российских "марионеток" на Донбассе - глава МИД Канады

Кроме того, Николсон отметил, что Канада готова участвовать в проектах по развитию медицины в Украине, в особенности медицинских учреждений, оказывающих помощь военным и пострадавшим в результате боевых действий на востоке страны.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Яценюк сообщил, что уже завтра, 13 мая, Украина намерена начать переговоры о зоне свободной торговли с Канадой.