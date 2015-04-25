Порошенко отзовет посла в Беларуси Ежеля

Об этом президент заявил во время рабочей поездки на Николаевщину, сообщает ТСН.

«Посол представляет Государство Украина. Мной принято решение о его отзыве и сейчас оформляются соответствующие документы для представления нового агремана (посла)», - подчеркнул Порошенко.

По словам президента, в формате Минских договоренностей столица Беларуси играет важную роль в реализации внешней оборонной политики и политики безопасности. «Я должен учитывать эту роль для того, чтобы обеспечивать постоянное присутствие Украины в Минске», - сказал глава государства.

Читайте такжеМИД предлагает отозвать посла в Беларуси Ежеля и "назначить патриота"Как сообщал УНИАН, назначил Ежеля послом Украины в Беларуси в апреле 2013 года тогдашний президент Виктор Янукович. К тому Ежель два года был министром обороны Украины, еще раньше - главнокомандующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

20 марта во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде народный депутат от «Народного фронта», заместитель председателя Комитета ВР по иностранным делам Игорь Гузь заявил, что он обратился к президенту Порошенко с предложением уволить Ежеля с должности посла Украины в Беларуси. “Это именно тот Ежель, который был министром обороны при Януковиче, который развалил тыловое обеспечение украинской армии, который делал все возможное, чтобы режим убийцы был и держался”, - сказал депутат.

В ответ первый заместитель министра МИД Наталья Галибаренко заметила, что увольнение и назначение послов осуществляются указом президента. «Со стороны Министерства иностранных дел было внесено соответствующее предложение относительно отзыва действующего посла Ежеля с данной должности», - сказала она и заверила, что рассмотрение этого вопроса будет ускорено.