Прямым попаданием ракеты ”Хизбаллы” в Хайфе уничтожен жилой дом

В результате прямого попадания ракеты в жилой дом в одном из кварталов города Хайфа, ранения получили как минимум шесть человек, сообщает Ha`aretz.

Состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. По данным медиков и спасателей, под обломками разрушенного дома может находиться еще один человек.

В настоящее время работы по разбору завалов все еще продолжаются.

По сообщению 10-го канала израильского телевидения, аналогичное происшествие произошло и в городе Цфат, где ракета, выпущенная экстремистами, попала в жилой дом. О пострадавших в Цфате пока ничего не известно.

Лента.ру