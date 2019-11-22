"Микрофон не для сольного выступления": ведущая заявила, что Вакарчук отказался прийти на "Право на владу" (видео)

По словам ведущей, политик отказался от эфира за считанные часы до начала программы.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отменил свое участие в программе "Право на владу" на телеканале "1+1" за несколько часов до начала политического ток-шоу.

Об этом в самом начале программы заявила ведущая Наталья Мосейчук, передает ТСН.

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Она представила гостей студии, а потом рассказала о том, почему одно из кресел осталось пустым. "Еще у нас должен был быть здесь Святослав Вакарчук, но часов в шесть он отказался приходить, потому что не смог договориться о центральном микрофоне", - заявила Мосейчук.

Ведущая обратилась к присутствующим политикам и будущим гостям эфиров с предупреждением о недопустимости требований по организации выступлений в программе. "Я сделала выстрел по ногам прошлый раз относительно центральных микрофонов и относительно того, как политики их требуют себе. Просто выкручиваются руки своим прес-секретарям – мол, договаривайтесь, чтобы мы были выше по времени, чтобы мы были первыми, мы не будем после двенадцати... Вы не будете после двенадцати? Вас тоже здесь не будет", - заявила она.

"Потому что центральная стойка микрофона – это не для сольного выступления", - добавила Мосейчук.