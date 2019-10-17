Вакарчук сравнил себя в Раде с добровольцем на войне

Вакарчук отметил, что "самой Верховной Радой жизнь не ограничивается – сейчас нужно строить команду в регионах".

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук не чувствует себя комфортно в депутатском кресле, но нацелен дальше вдохновлять свою команду на работу.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

На предположение, что ему в Раде некомфортно, Вакарчук ответил: "Вот сегодня у нас День защитника (14 октября, - ред). Люди добровольцами ушли на войну. Ты думаешь, им там комфортно? Думаешь, они пошли за позитивными эмоциями? Если ты спросишь, чувствуют ли они себя там комфортно, – безусловно, некомфортно. И я примерно так же отвечу. Считаю ли я ВРУ лучшим местом на земле? Безусловно, нет. Например, в студии или на концерте, или на стадионе мне точно приятнее. Но я же не шел туда за позитивными эмоциями. Я знал, куда иду, я это уже видел".

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На вопрос, не хочется ли ему сложить мандат, Вакарчук объяснил: "Миссия, которую я определил себе, – завести как можно больше новых, профессиональных людей в политику.

Пока политическая конъюнктура складывается так, что у нас небольшая фракция. Возможно, она не такая влиятельная – ведь мы не часть большинства, но де-факто она влиятельна, потому что каждый наш депутат является профессиональным и имеет свою точку зрения. Часто эта точка зрения, особенно в комитетах, начинает перевешивать.

Именно поэтому я как человек, который завел их в парламент, который объединил их, чувствую свою ответственность и дальше объединять, мотивировать, вести вперед и определять наши стратегические цели".

Вакарчук отметил, что "самой Верховной Радой жизнь не ограничивается – сейчас нужно строить команду в регионах".

"Для меня это новая работа. Мы не пытаемся делать быстрые и шумные шаги. Мы не громким потоком шумных слов, а тихим и неутомимым трудом любим Украину и развиваем партию "Голос", – сказал он.

Вакарчук констатировал: "Мы получили процент, который получили, и собираемся максимально оправдать доверие людей, которые за нас проголосовали... Когда группа "Океан Эльзы" начинала свою деятельность, мы тоже надеялись, что сразу будут концерты и стадионы, но так не происходило. Шло время, мы учились, набирались опыта. Но мы никогда не воспринимали какой-то результат как негатив. То же и сейчас. Мы имеем возможность самостоятельно учиться в процессе".

По словам Вакарчука, "Голос" в парламенте находится в "надпозиции": "Это ни оппозиция, ни коалиция. Мы осознанно не ставим себя в ситуацию "А баба Яга против"... Мы не про "шашечки", а про "ехать" – и мы готовы поддерживать все прогрессивные позитивные идеи, которые предлагает президент, правительство, монобольшинство. Почему бы и нет? Это прекрасно".

Депутат также отметил, что пропустил три заседания парламента, "потому что был в официальной командировке в Стэнфорде", но отрицал пропуск 8-ми.