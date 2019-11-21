Зеленский вывел Бухарева из состава СНБО

8 ноября Зеленский уволил Бухарева с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский вывел экс-заместителя главы СБУ Владислава Бухарева из состава СНБО.

Соответствующий указ № 862/2019 «Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» от 21 ноября размещен на сайте главы государства.

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Как сообщал УНИАН, 8 ноября Зеленский освободил Бухарева от должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ и назначил на эту должность Дмитрия Нескоромного.