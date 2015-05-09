Глава УПЦ МП Онуфрий объяснил, почему не встал в честь Героев Украины

Как сообщает Центр информации УПЦ, Онуфрий назвал это "знаком протеста против войны как явления".

“Действительно, когда Президент говорил в своей речи о войне на Донбасской земле и о героях, которые отличились там, в том военном конфликте, мы не встали. И это было не знаком пренебрежения к героям Украины. Мы чтим, уважаем этих людей. Это люди, которые заслужили великую честь - такую высокую государственную награду, и эта награда им дана за то, что они рисковали своей жизнью, а некоторые – отдали свою жизнь за это. Мы еще раз выражаем этим людям свое большое уважение”, - подчеркнул он.

Читайте такжеБалога считает, что духовенство УПЦ МП не имеет морального права игнорировать памяти погибшихВместе с тем он подчеркнул, что это был знак протеста против войны как явления.

“Мы не хотим, чтобы война продолжалась на нашей земле. Мы не хотим, чтобы люди убивали друг друга. Мы хотим мира, и чтобы на нашей земле было Божье благословение”, - отметил Онуфрий.

Как сообщалось в СМИ, 8 мая представители УПЦ МП не поднялись во время торжественного заседания парламента, когда президент Петр Порошенко зачитывал имена Героев Украины, получивших это звание во время антитеррористической операции.

9 мая митрополит Онуфрий принял участие в чествовании памяти воинов и всех, кто погиб в годы войны, которое проходило у Вечного огня в столичном Парке Славы, после чего отслужил заупокойную литию у могилы Неизвестного солдата и встретился с ветеранами Второй Мировой войны.