Зеленский пообещал сделать все, чтобы Украина стала "серьезным европейским проектом"

По мнению Зеленского, его лучший проект впереди, потому что "нельзя жить без мечты".

Президент Владимир Зеленский уверяет, что на протяжении своей пятилетней каденции сделает все, чтобы Украина стала "серьезным европейским проектом".

Об этом он сказал на всеукраинском молодежном форуме "Украина растет вместе со мной". Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

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"Я думаю, что все успехи, которые у меня были, это не самостоятельные успехи... Я думаю, что мой лучший проект – это моя семья. Я вам скажу, что это очень мощное объединение... Сначала, когда мы поженились, мы сделали компанию "Студия Квартал 95". Потом у нас появлялись дети: наши реальные дети и наши проекты – это были и сценарии, и фильмы, и программы. Это такие параллельные процессы. Я не могу сказать, что я что-то в жизни сделал сам. Это философский ответ", - сказал он на вопрос о лучшем проекте.

По словам президента, "мы очень крепкие, когда мы не наедине, а когда рядом с нами люди, которые тебя любят, которые тебя уважают и делают тебя тем, кем ты на сегодняшний день являешься. Это мое субъективное, личное мнение".

По мнению Зеленского, его лучший проект будет впереди, потому что "нельзя жить без мечты".

Он отметил, что "часто бывает такое, когда ты не хочешь просыпаться утром и куда-то идти, работать и учиться, но ради мечты, какой-то цели ты это делаешь, каждый день ты делаешь определенные шаги, чтобы достичь этой мечты".

"Я надеюсь, что мы сейчас в течение пяти лет сделаем все, чтобы немного сделать лучше, чтобы Украина была таким серьезным европейским проектом. Я бы очень этого хотел", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в детстве хотел стать дипломатом или пограничником.