В Харькове отменили завтрашний парад оркестров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом заявил заместитель городского головы Игорь Терехов.

Заместитель городского головы напомнил, что 9 мая оркестры должны были пройти по центральной улице города Сумской от Харьковского национального академического театра оперы и балета в парке им. Горького. Но в СБУ поступила информация о потенциальной угрозе безопасности граждан и правоохранители обратились в городской совет с официальным обращением об отмене мероприятия.

В то же время, по словам Терехова, концерт духовых оркестров, который планировали провести 9 мая перед ХНАТОБом, состоится. Музыканты будут исполнять как песни военных лет, так и современных композиторов, мировую классику, джаз и тому подобное. Кроме того, около 18:00 в парке Горького начнется концерт, посвященный Дню Победы.

Читайте такжеВ Харькове собрали «часть рекорда Украины» во имя Памяти и МираКак сообщал УНИАН, на 9 мая также запланировано торжественное возложение цветов к Мемориалу Славы в харьковском Лесопарке и до Мемориального комплекса «Высота маршала Конева» в пгт Солоницевка. Кроме того, предполагается провести ряд праздничных мероприятий во всех районах Харькова и Харьковской области.

Харьковский городской совет в связи с террористической угрозой через суды запретил проведение ряда заявленных неофициальных массовых мероприятий во время майских праздников.