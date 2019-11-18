К разработке законопроекта об "особом статусе Донбасса" должны присоединиться все политсилы в Раде - Разумков

Дмитрий Разумков уверен, что это не должен быть закон монобольшинства или оппозиции.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что к разработке законопроекта об "особом статусе Донбасса" присоединятся представители всех политических сил, которые сегодня представлены в парламенте.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова", отвечая на вопрос о наработки так называемого законопроекта об "особом статусе Донбасса".

"Я уверен, что это не должен быть закон монобольшинства или оппозиции. Это вопрос национальной безопасности, территориальной целостности. И я надеюсь, что к нему присоединятся представители всех политических сил, которые сегодня представлены в парламенте нашего государства", - отметил Разумков.

Как сообщал УНИАН, ранее Разумков заявил, что написание законопроекта об "особом статусе Донбасса" будет происходить после “нормандской встречи”.

Напомним, встреча глав "нормандского формата" запланирована на 9 декабря, подготовка вступила в завершающую стадию.