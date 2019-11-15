Нардеп Тищенко снова "отличился" в Раде (фото)

Тищенко пробовал себя в роли фотокорра.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко в Верховной Раде внезапно посетил ложу прессы и даже попробовал сделать несколько фото.

Как Тищенко пробовал себя в роли фотокорра попало в объектив фотографов Богдана Бортакова и Яна Доброносова, которые разместили снимки на своих страницах в соцсетях, пишет "Старна.юа".

Как сообщал УНИАН, ранее парламентские журналисты засекли нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко за странным поведением во время заседания Верховной Рады. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале TVgolosnaroda.

«Замглавы фракции партии "Слуга народа" Николай Тищенко вел себя странно, метался из стороны в сторону, прятался за колонной, тер нос, а потом голосовал на выключенной системе Рада за Законы», – говорится в описании к видео.