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Нардеп Тищенко снова "отличился" в Раде (фото)

18:08, 15 ноября 2019
Политика
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Николай Тищенко в Верховной Раде внезапно посетил ложу прессы / Фото: facebook.com/bogdanbortakov

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко в Верховной Раде внезапно посетил ложу прессы и даже попробовал сделать несколько фото.  

Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Как Тищенко пробовал себя в роли фотокорра попало в объектив фотографов Богдана Бортакова и Яна Доброносова, которые разместили снимки на своих страницах в соцсетях, пишет "Старна.юа".

Фото: facebook.com/bogdanbortakov
Фото: facebook.com/bogdanbortakov
Фото: facebook.com/bogdanbortakov

Как сообщал УНИАН, ранее парламентские журналисты засекли нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко за странным поведением во время заседания Верховной Рады. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале TVgolosnaroda.

«Замглавы фракции партии "Слуга народа" Николай Тищенко вел себя странно, метался из стороны в сторону, прятался за колонной, тер нос, а потом голосовал на выключенной системе Рада за Законы», – говорится в описании к видео.

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Теги: #Рада#Слуга народа#Николай Тищенко