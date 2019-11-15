Премьер Гончарук поссорился с нардепами, увидев "друзей ФСБ" в Раде

Спикер парламента Разумков призвал Гончарука сдерживать эмоции.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук увидел в парламенте друзей ФСБ РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Верховной Рады при внесении поправок в закон о газотранспортной системе Украины.

Некоторые народные депутаты выступали против таких поправок. В ответ Гончарук заявил: «Не ведитесь на манипуляции. У меня вообще подозрение, что здесь работают ФСБ друзья».

Читайте такжеГончарук: олигархи еще никогда не имевшего так мало влияния на власть страны, как сейчасНа это депутаты напомнили премьер-министру, что именно правительство подотчетно Верховной Раде Украины.

В частности, народный депутат Климпуш-Цинцадзе (фракция «Европейская солидарность») сказала, что поведение премьер-министра странное и что он не может позволять себе комментировать действия народных депутатов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что и депутаты, и премьер должны сдерживать эмоции и вести себя корректно.

Обращаясь к Гончаруку, он сказал, что если есть факты работы народных депутатов на ФСБ России, то он должен обратиться в правоохранительные органы.

По словам Разумкова, о таких вещах не нужно делать заявления, а следует обращаться к правоохранителям.

Как сообщал УНИАН, по словам Гончарука, ГТС Украины после отделения должна остаться в госсобственности.