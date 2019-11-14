КСУ признал конституционным проект закона об инициировании законопроектов народом

Конституционный суд констатирует, что законопроект соответствует требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

Конституционный суд Украины признал законопроект о законодательной инициативе народа соответствующим нормам Основного закона.

Об этом сообщает пресс-служба Суда.

"КСУ дал заключение по делу по конституционному обращению Верховной Рады относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа) (реестр. № 1015) требованиям ее статей 157 и 158. Этим выводом Конституционный суд признал законопроект о внесении изменений в статьи 93 (относительно законодательной инициативы народа) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в заключении.

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"Суд считает, что законопроект соответствует требованиям части второй статьи 157 Конституции Украины. Верховная Рада в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не изменяла положения статьи 93 Конституции, следовательно, законопроект соответствует требованиям статьи 158 Конституции. Учитывая приведенное, КСУ отмечает, что законопроект соответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - отметили в КСУ.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня второй сессии и направила на вывод Конституционного суда президентский законопроект «О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)» (№ 1015). За это решение проголосовали 338 народных депутатов. Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Голос".

Также Верховная Рада обратилась в КСУ за заключением о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявлял, что, согласно Конституции, по статье 93 право законодательной инициативы принадлежит главе государства, Кабинету министров, народным депутатам. По его словам, теперь предлагается, чтобы народ мог инициировать законопроекты. Он отметил, что процедура внесения такого законопроекта, количество подписей, которые необходимо собрать для его рассмотрения, будет урегулировано законодательно. Реализовать право народа на внесение законопроекта, отметил он, можно будет «как раз через ту программу, которую анонсировал президент Зеленский - государство в смартфоне».

При этом Вениславский добавил, что в законопроекте может быть прописано, что «через электронные носители информации, через гаджеты граждане Украины, пройдя цифровую идентификацию, зарегистрировавшись и подтвердив свою личность, смогут поставить подпись за инициирование того или иного вопроса».

Во фракции «Голос» назвали этот законопроект популистским и таким, который ограничивает законодательную инициативу народных депутатов.