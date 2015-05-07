Глава МИД Польши считает маловероятным наступление боевиков на Донбассе после 9 мая

Такое мнение Схетына выразил в интервью польской радиостанции RMF FM.

"Есть такие сигналы, но считаю, что здесь больше сплетен и поисков негативных сценариев", - сказал глава МИД Польши.

Схетына выразил мнение, что дальнейшее развитие событий на Донбассе будет зависеть от решений относительно санкций ЕС против России, которые будут приняты на заседании Совета ЕС в конце следующего месяца.

"Я бы подождал до Совета ЕС, который состоится 25 июня. Он закроет определенный этап и первую половину года", - сказал он.

"Имплементация Минских договоренностей продолжается. Это не проходит как-то очень быстро, но шаг за шагом движемся вперед. Нужно дать шанс на реализацию этих мирных договоренностей", - добавил глава МИД Польши.

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Некоторые эксперты считают, что Россия может начать очередное наступление на позиции украинских военнослужащих на Донбассе после 9 мая.

Как сообщалось ранее, поддерживаемые Россией боевики продолжают атаковать позиции украинских военных.