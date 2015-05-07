Пилот Ил-76 рассказал о подробностях полета в Катманду
Командир экипажа самолета Ил-76, летчик-испытатель І-го класса полковник Александр Пахольченко рассказал о подробностях полета в Катманду и неисправностях самолета.
Об этом он сказал в комментарии журналистам после посадки самолета в аэропорту "Борисполь".
Он в частности отметил, что посадка в аэропорту Катманду довольно сложная вещь в организационном плане, ведь аэропорт поврежден и разрешения на посадку на аэродроме Катманду непальская сторона выдает в зависимости от "необходимости посадки для самой непальской стороны."
Кроме того, Пахольченко добавил, что при перелете из аэропорта "Борисполь" до аэропорта "Дели" имела место техническая неисправность, которая привела к тому, что выполнить перелет на самолете "в том состоянии, в котором он находился, на дальность Катманду-Дели не было возможным в тех погодных условиях".
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"Технически этот самолет хоть и может летать на трех двигателях, но в условиях высоких температур его летно-технические данные ограничены", - сказал летчик и добавил, что перелет Дели-Катманду стал возможным после того, как была устранена неисправность и получено дипломатическое разрешение.
"Дипломатическое разрешение было получено спустя сутки после того, как самолет был полностью восстановлен", - сказал Пахольченко.
Он также пояснил, что дорога до Киева была долгой из-за того, что экипаж в момент посадки в Баку работал уже более суток и ему было предоставлено время для отдыха.