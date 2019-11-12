Сегодняшнее заседание Рады закрыли досрочно

Все вопросы повестки дня исчерпаны.

Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто досрочно.

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Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл вечернее заседание в 17.40, то есть на 20 минут раньше, так как иссякли все вопросы сегодняшней повестки дня.

Стефанчук пошутил, что сегодня парламент вновь работал в “турборежиме”, ранее 18-ти часов завершив рассмотрение вопросов, предусмотренных повесткой, и закрыл заседание.

В среду, 13 ноября, Верховная Рада будет работать в сессионном зале, но, согласно Регламенту, только на утреннем заседании, а после обеда народные депутаты будут работать в комитетах.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты о рынке земли в первом чтении.