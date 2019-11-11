Новые штрафы и расходы: Зеленский внес в парламент законопроект о разведке

Проект закона устанавливает административную ответственность за препятствование разведчикам выполнять определенные законом функции и полномочия.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект закона о разведке (№2412).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

В законопроекте дается определение ряду понятий, в частности «разведывательная деятельность», «разведывательная информация», «разведывательные органы Украины», «сотрудник под прикрытием» и «технические средства разведки».

Читайте такжеРада поддержала законопроект о единой системе электронных реестровС целью эффективного выполнения задач разведки в Украине функционирует разведывательное сообщество. Его субъектами являются разведывательные органы, определенные настоящим законом; определенные Советом национальной безопасности и обороны Украины другие составляющие сектора безопасности и обороны, которые привлекаются разведывательными органами для выполнения отдельных разведывательных задач; координационный орган по вопросам разведки, который может образовываться президентом Украины для содействия реализации его полномочий по руководству разведкой, обеспечения взаимодействия и координации совместной деятельности субъектов разведывательного сообщества.

Разведывательными органами является Служба внешней разведки Украины; разведывательный орган Министерства обороны Украины; разведывательный орган центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере охраны государственной границы.

Положение о разведывательном органе утверждает президент. Разведывательные органы являются юридическими лицами.

Разведывательные органы, в частности, осуществляют получение, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации её потребителям (в частности, это президент, председатель Верховной Рады Украины, премьер-министр и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины); выявляют и определяют степень внешних угроз национальной безопасности Украины, жизни, здоровью её граждан и объектам государственной собственности за пределами Украины, организуют и проводят специальные (активные) меры относительно таких угроз и противодействия другой деятельности, которая угрожает национальной безопасности Украины.

Кроме того, они принимают участие в обеспечении безопасного функционирования учреждений Украины за границей; участвуют в борьбе с терроризмом, противодействии разведывательно-подрывной деятельности против Украины, транснациональной организованной преступности и другой преступной деятельности, которая представляет внешнюю угрозу национальной безопасности Украины; сотрудничают с компетентными органами иностранных государств, международными организациями.

Разведывательные органы для осуществления определенных этим законом функций имеют право, в частности, организовывать и проводить разведывательные мероприятия; создавать структурные и территориальные подразделения в рамках общей (предельной) численности и в соответствии с определенной президентом организационной структуры, а также заведения, предприятия, учреждения, организации; открывать и использовать счета в национальной и иностранной валютах в банках и других финансовых учреждениях; использовать сотрудников под прикрытием; осуществлять конфиденциальное сотрудничество с лицами; осуществлять специальную обработку информации из открытых источников, автоматизированных информационных систем, учета, реестров, баз данных.

Организационную структуру разведывательного органа определяет президент. Общая численность Службы внешней разведки Украины определяется законом.

Среди прочего, устанавливается, что Служба внешней разведки Украины осуществляет разведывательную деятельность во внешнеполитической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной, экологической сферах, сфере кибербезопасности.

Разведывательный орган Министерства обороны Украины осуществляет разведывательную деятельность в военной сфере, сферах обороны, военного строительства, военно-технической политики и кибербезопасности.

Субъектами системы военной разведки являются разведывательный орган МОУ, который является главным органом управления в системе военной разведки и в пределах полномочий и в порядке, определенных этим законом и актами Президента, координирует деятельность и привлекает указанные в абзацах третьем-четвертом этой части субъекты, а в особый период - другие составляющие сил обороны к выполнению возложенных на него задач и осуществления определенных этим законом функций; органы военного управления разведки и воинские части разведки Вооруженных сил Украины, в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Вооруженных сил Украины.

Также в этот перечень входят Силы специальных операций ВСУ, которые в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют специальную разведку в интересах подготовки и проведения операций войск (сил) обороны и специальных операций.

Разведывательный орган центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере охраны государственной границы, осуществляет разведывательную деятельность в сфере безопасности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне.

Кроме того, определяется, что оперативные подразделения Центрального управления Службы безопасности Украины в соответствии с этим законом осуществляют полномочия разведывательных органов для обеспечения контрразведывательной защиты государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала, кибербезопасности, экономической и информационной безопасности государства, объектов критической инфраструктуры.

Общее руководство разведывательными органами осуществляет президент Украины. Непосредственное руководство разведывательными органами осуществляют их руководители, которые назначаются на должность и освобождаются от должности президентом.

Законопроектом, в числе прочего, определяется порядок организации и осуществления разведывательной деятельности; правовой статус сотрудников разведорганов; их социальную и правовую защиту; финансирование и материально-техническое обеспечение разведки. Расходы на осуществление и обеспечение разведывательной деятельности относятся к тайным расходам государственного бюджета.

Кроме того, законопроектом устанавливается административная ответственность в виде штрафа за препятствование осуществлению разведывательными органами определенных законом функций или полномочий; декриминализуется вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам лицом, выполнявшим разведывательную (специальную) задачу в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны государства, заранее утвержденную руководителем разведывательного органа Украины.

Законопроект предусматривает осуществление контроля за деятельностью разведывательных органов Украины. В частности, контроль за субъектами разведывательного сообщества осуществляют президент, Верховная Рада (парламентский контроль) и Счетная палата (государственный внешний финансовый контроль).

Также президент внес в парламент проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно финансирования разведывательной деятельности (№2413) и проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Службе внешней разведки» относительно деятельности Службы внешней разведки Украины (№2414).

Как ранее сообщал УНИАН, Зеленский ветировал закон о проверке получателей соцвыплат.