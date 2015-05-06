Боевики перебрасывают ресурсы ближе к линии фронта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеСилы АТО несут потери: вчера 2 военных погибли под Горловкой, еще 4 - в Авдеевке - СМИ

«По данным разведки, боевики усиливают группировкина передовой. Отмечается высокая интенсивность перемещения техники между Луганском и южными районами оккупированной части Луганщины», - отметил он.

По словам Лысенко, незаконные вооруженные формирования активно перебрасывают материально-технические ресурсы с перевалочных баз и складов близ границы, расположенные в г. Краснодон, Иловайск и т. п ближе к линии фронта (речь идет о н. п. Донецк, Горловка, Стаханов, Алчевск, Луганск).