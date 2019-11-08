За Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога – адвокат

Как отметил защитник, залог вносили 6 и 7 ноября несколько человек.

За народного депутата Ярослава Дубневича внесли залог в 100 миллионов гривень до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда 7 ноября.

Об этом сообщил его адвокат Алексей Шевчук, пишет «Украинская правда».

«Ярослава Дубневича не имели права вчера (7 ноября – ред.) задерживать, потому что за него до момента объявления решения суда внесли залог. Ярослав Дубневич еще вчера выполнил решение суда», – сказал он.

Читайте также"Где я возьму 100 миллионов?": Дубневич прокомментировал решение суда (видео)По словам Шевчука, сотрудники НАБУ «совершили серьезное преступление».

«Когда в суде им показали платежки об внесенный залог, они взяли человека и повезли в СИЗО. В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудникам НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО», – добавил адвокат.

По словам юриста, залог вносили 6 и 7 ноября несколько человек. На время оглашения апелляционного решения по Дубневича внесли 100 миллионов гривень залога, что на 10 миллионов больше, чем определила апелляция.

Он также добавил, что 8 ноября в Шевченковский суд уже подали заявление о незаконном задержании Дубневича. Шевчук прогнозирует, что в 11-12 ноября будет готово обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о том, что незаконно задержали депутата при наличии действующего меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дубневичу в виде залога в 100 миллионов гривень, а также обязал его носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. В пределах Украины Дубневич может передвигаться свободно.

Прокурор просил суд применить к Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 93 миллиона гривень.

4 ноября адвокат Станислав Пелюк подал апелляционную жалобу на решение суда о применении к Дубневичу меры пресечения и просил не избирать ни меры пресечения депутату.

Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным Генпрокуратуры, находясь на должности председателя Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич с сообщниками завладел денежными средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» в размере 93 миллиона 277 тысяч гривень.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми Дубневичем и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем средства были использованы сообщниками по собственному усмотрению.