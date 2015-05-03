Неизвестные злоумышленники пытались поджечь дом семьи экс-губернатора Сумщины (фото)

В Сумах ночью неизвестными злоумышленниками была предпринята попытка поджога дома, принадлежащего семье экс-председателя Сумской областной государственной администрации Владимира Шульги.

Об этом Шульга сообщил сегодня на своей странице в Facebook и выложил фото.

«Сегодня ночью неизвестные хотели поджечь дом моих родителей. Позвонил в милицию, жду опергруппу», – написал бывший руководитель области.

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По мнению Шульги, дом пытались поджечь его враги.

«Милиция приехала быстро. Написали заявление. Поджог не вышел. Представляю, если бы в нем ночевали родители. Представляю, сколько бы тушили наши МЧС-ники. Врагов как внешних, так и внутренних, много. Ибо в наше время в пограничной области у председателя ОГА по-другому быть не может. Уверен, что милиция найдет и заказчиков, и исполнителей», – написал Шульга.

Сегодня ночью неизвестные хотели поджечь дом моих родителей. Позвонил в милицию, жду опергруппу. Posted by Владимир Шульга on 3 мая 2015 г.

Вместе с тем начальник Сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова сообщила корреспонденту УНИАН, что по данному факту сегодня открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) УК Украины.

«Предварительно установлено, что неизвестные злоумышленники забросили на крышу второго этажа дома тряпки с зажигательной смесью. Пострадавшим повезло, что тряпки быстро скатились на землю. Тем не менее, огнем были повреждены пластиковая водосточная труба, мягкая черепица и пластиковое окно. Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет», – отметила Биганова.

Как сообщал УНИАН, Шульга был назначен председателем Сумской ОГА 2 марта 2014 года, а 16 сентября – уволен с занимаемой должности.