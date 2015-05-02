США допустили усиление санкций против России

Такое заявление сделал в официальный представитель Белого Дома Джош Эрнест, передает Lenta.ru со ссылкой на российские информагентства.

«К сожалению, мы видим, что русские продолжают не выполнять свои обязательства по минским соглашениям», — заявил он. По словам Эрнеста, в Вашингтоне этим «разочарованы».

Представитель Белого Дома добавил, что США продолжают сотрудничать с европейскими партнерами, чтобы оказывать на Москву экономическое давление.

Читайте такжеПольша настаивает на необходимости сохранения санкций ЕС против России

При этом Эрнест заявил, что Вашингтон «ясно видит готовность» украинской стороны выполнять минские обязательства. Он добавил, что США и европейские партнеры поддерживают действия Киева, которые он предпринимает для противостояния боевикам на Донбассе.

«Мы предоставляем значительную экономическую поддержку», — сказал Эрнест. «Мы поддерживаем украинских военных, в частности, в форме обучения и подготовки. И эти усилия будут продолжаться», — добавил он.