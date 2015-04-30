Американские десантники учат украинских работе с медиа и соцсетями

Украинские и американские бойцы уже неделю тренируются на Яворовском полигоне. Американцы высоко оценивают военный опыт украинских бойцов, которые побывали в зоне боевых действий на Донбассе. Основное внимание во время учений уделяется индивидуальной подготовке, пишет Радио Свобода.

Также американские военнослужащие обучают украинских работе с медиа и соцсетями.

"В каждой миссии, которую мы выполняем, опять же проводится соответствующая подготовка в области связей с общественностью и это включает не только сотрудничество с медиа, но и какую информацию можно выкладывать в социальных сетях. Мы им не запрещаем это делать, но просим хорошо подумать, что они читают и что хотят донести до тех, кто это будет читать", – рассказал Кайл Рид, командир 173-й аэромобильной бригады США.

Читайте такжеУкраина проведет пять международных военных учений в 2015 годуВ американской армии за работу с мультимедиа отвечает пресс-офицер, но командир подразделения обязан предоставлять информацию журналистам. Солдатам разрешено общаться с медийщиками, если вопрос не в их компетенции, то они это объясняют. Обычно, американские военнослужащие открыты в общении, в отличие от украинских, которые требуют согласования со стороны руководства. И украинский офицер, обычно, боится разговаривать с журналистом, если разрешение не дал старший по званию, пишет издание.

В июне завершится первый этап подготовки и на полигон прибудет следующая группа нацгвардейцев.