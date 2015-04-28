Вице-президент США заявил о необходимости продолжить санкции против России

Об этом сказал вице-президент США Джозеф Байден в видеообращении по случаю Большой конференции "В поддержку реформ в Украине".

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"Россия сегодня оккупирует украинские территории, отправляет свои танки, ракеты на Донбасс. Это попытка перекроить границы Европы, нарушить безопасность Украины и ваше стремление мирно жить в Европе. И потому санкции, которые введены, должны быть продолжены для того, чтобы Россия выполнила все свои обязательства по минским соглашениям и вернула границы Украине", - подчеркнул Джозеф Байден.

При этом он отметил, что Украина сделала свой выбор и никто не может его отменить, или противостоять этому выбору.

Кроме этого, Канада также выступает за продолжение санкций против Российской Федерации в ответ на ее агрессию в Украине. Об этом заявил министр гражданства и иммиграции Канады (от имени донорского сообщества) Крис Александер в ходе своего выступления на Международной конференции в поддержку Украины.

"Мы стараемся также оказывать давление на Россию с тем, чтобы покончить с этой агрессией (против Украины), включая принятие новых санкций. Санкций, которые мы никоим образом не собираемся снимать, которые должны оставаться", - сказал он.