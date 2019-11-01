Инженер и экс-депутат: Зеленский представил нового председателя Тернопольской ОГА

Указ о назначении глава государства подписал 31 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Сопеля на должность председателя Тернопольской облгосадминистрации (ОГА) и представил его активу области.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония представления состоялась во время рабочего совещания в рамках поездки Зеленского в Тернопольскую область.

Читайте такжеЗеленский назначил двух новых заместителей начальнику госохраны«Позвольте мне представить нового председателя Тернопольской областной государственной администрации Сопеля Игоря Михайловича. Я вас поздравляю. Спасибо вам», – заявил он.

После этого президент вручил Сопелю удостоверение председателя ОГА.

На сайте президента размещен указ №792/2019 от 31 октября о назначении Сопеля на должность председателя Тернопольской ОГА. «Назначить Сопеля Игоря Михайловича председателем Тернопольской областной государственной администрации», – говорится в документе.

До этого, указом №791/2019 глава государства освободил от временного исполнения обязанностей председателя Тернопольской ОГА Ивана Крисака.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Кабинет министров согласовал кандидатуру Сопеля на должность председателя Тернопольской ОГА.

Сопель родился в 1974 году в городе Хоростков Тернопольской области. Окончил Тернопольский государственный технический университет по специальности «инженер-механик». Работал слесарем, инженером Хоростковского сахарного завода, занимался предпринимательской деятельностью, возглавлял хоростковское региональное структурное подразделение ООО «Агробизнес». В 2010-2015 годах был депутатом Хоростківского городского совета. С 2017 года – руководитель федерации футбола в Хоросткове.